Білий дім не готовий дати нам запрошення, – Зеленський про очікування від саміту НАТО

Україна продовжує свій шлях до вступу у Північноатлантичний Альянс. Водночас президент сказав, що ми розуміємо, що США не готові дати нам запрошення.

Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю розповів про мінімум, якого він очікує від саміту НАТО. За його словами, зараз відкрито говорять про те, що запрошення для України зараз не буде.

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Політика "крок вперед – два назад"

Зеленський зазначив, що президент Байден говорить, що НАТО не готове дати запрошення Україні, а Трамп вважає, що якби не НАТО, то війна могла б не початися. Тобто є змогла оцінити обидві позиції і це говорить про те, що всі не бачать сьогодні Україну в НАТО.

На жаль, я вважаю, що це політика крок вперед і два кроки назад. Я не вважаю, що це політика лідерів світу. Це обережність. Це як кроки саперів на мінованій території,

– підсумував український лідер.

Україна потребує конкретики

Водночас, якщо для нас немає запрошення, то ми просимо конкретики. Крім цього, Володимир Зеленський пояснив, що нашу державу не запрошують до Альянсу через те, що Америка боїться дратувати Путіна.

У такому випадку Україні потрібно все, що дозволить себе захистити.

Ми просимо Patriot, достатню кількість F-16, ми просимо можливості використовувати зброю, щоб захистити себе. Якщо НАТО ще не готово нас захистити і взяти в свій союз, то ми просимо далі дати нам все, щоб ми могли захистити себе самі,

– підкреслив президент України.

Також під час інтерв'ю глава держави визнав, що в окупантів у кілька разів більше людей. До того ж на відміну від противника, Україна береже своїх людей. Незмінним залишається і той факт, що в України не буде більше людей, ніж у Росії.