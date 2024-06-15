Члени НАТО поки що не досягли консенсусу щодо запрошення України, — Столтенберг
Для запрошення України в НАТО потрібен консенсус усіх членів Північноатлантичного Альянсу. Однак, поки що його не досягли.
Про це в ефірі телемарафону заявив Єнс Столтенберг. Водночас генсек наголосив, що Україна стане членом НАТО, а партнери працюватимуть та допомагатимуть на цьому шляху, передає 24 Канал.
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Столтенберг про запрошення України в НАТО
Посадовець наголосив, усі погоджуються, що Україна стане членом НАТО, і підтримують рух до Альянсу. Також зазначив, що потрібно мати натівське озброєння, відповідати натівським стандартам і створити оборонні інституції.
І ми будемо працювати разом, допомагатимемо Україні на шляху до НАТО. Та для надання запрошення потрібен консенсус, а ми ще не досягли консенсусу у справі надання запрошення, але досягли консенсусу у справі військової допомоги. Потрібно працювати у цьому напрямку,
– підкреслив Столтенберг.
Окрім того, зазначив, що НАТО зробить висновки з агресії Росії проти України. Зокрема, треба створити більші запаси озброєння, які скоротили після закінчення холодної війни.
Генсек наголосив, що у XXI сторіччі війна дуже змінилася. Тепер вона комбінована з дронами. Тож потрібно застосовувати нові технології, робити висновки з одержаних уроків.
Ми домовилися разом з українцями створити спільний центр підготовки у Бидґощі (Польща). Ми разом з українцями: вони вчитимуться у нас, а ми у них,
– заявив посадовець.
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"Мінімальна умова" членства в НАТО
- Напередодні Столтенберг висловив свої очікування щодо майбутнього саміту НАТО. Наголосив, що союзники можуть надати більше зброї Україні.
- "Я очікую, що союзники зроблять важливе оголошення у період до саміту та на самому саміті – щодо поставок більшого обсягу військового обладнання", – заявив генсек.
- Зазначив, що, зокрема, йдеться про ППО, артилерію, ракети, які терміново необхідні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Адже без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання щодо членства.
- "Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом Альянсу", – підкреслив Столтенберг.