Запущена гаряча лінія: за нею можна дізнатися про військовополонених і зниклих безвісти

Національне інформаційне бюро запустило гарячу лінію. З її допомогою можна дізнатися про військовополонених, а також зниклих безвісти в Україні.

Про запуск гарячої лінії повідомляється на сайті Національного інформаційного бюро, передає 24 канал.

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На гарячу лінію можна зателефонувати з будь-якої країни світу

Так, від 17 березня почала свою роботу гаряча лінія з пошуку військовополонених і зниклих безвісти.

Її номери: 1648 та (044) 287-81-65.

Крім того, повідомляється, що гаряча лінія працюватиме також у месенджерах.

Співробітники Національного інформаційного бюро, про яке напередодні оголосила Ірина Верещук, отримують списки:

військовополонених України,

військовополонених Росії,

українських цивільних заручників.

Їх формують згідно з інформацією, яку надають українські органи державної влади, а також громадяни.

Саме Національне інформаційне бюро покликане структурувати інформацію про військовополонених, хворих і зниклих безвісти осіб, а також загиблих з обох сторін. Посередником виступає Міжнародний комітет Червоного Хреста. Надалі отримані відомості передаватимуть родинам, а також використають для обміну полоненими.

Також уже запрацював сайт НІБ. На ньому також з'явилася форма для пошуку людини по даних, наявних у бюро.

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