Вже 3 – 4 ретрансляторів немає, – Зеленський про запуск "Шахедів" із Білорусі

Президент заявив, що Білорусь знає про використання своєї території для підтримки атак по Україні. За його словами, Україна вже вжила заходів щодо знищення частини інфраструктури, яка допомагала коригувати удари дронів.

Білорусь продовжує допомагати Росії у війні з Україною. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало".

Що сказав Зеленський про пуск "Шахедів" з Білорусі?

За його словами, сучасні ретранслятори для дронів типу "Шахед", які з'явилися на території Білорусі, використовувалися для коригування ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Президент наголосив, що Україна "зробила все", аби кількох таких об'єктів уже не існувало. Він також зазначив, що Росія застосовує реактивні дрони не лише через білоруську територію, але й із технологічною підтримкою, яка здійснюється з Білорусі.

Окремо Зеленський заявив про підготовку майданчика для можливого розміщення комплексу "Орєшнік" на території країни. На його переконання, нинішні кроки Мінська є усвідомленими, а білоруське суспільство має розуміти пов'язані з цим ризики.

Як Росія використовує Білорусь у війні?