Запуск судової реформи: Рада суддів таки обрала представників до Етичної ради

Рада суддів 23 жовтня обрала кандидатів до першого складу Етичної ради за своєю квотою. Вона направила їх до Вищої ради правосуддя. Тобто судову реформу таки розблокували.

Було 8 кандидатів. Четверо з них стали кандидатами до Етичної ради за квотою Ради суддів. У засіданні брали участь 30 представників органів суддівського самоврядування.

Читайте також У КСУ хочуть оскаржити закон про реформу Вищої ради правосуддя

Результати голосування Суддя Верховного суду в Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич – 26 голосів,

суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун – 24,

суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін – 20,

суддя Верховного суду в Касаційному адміністративному суді Тетяна Чумаченко – 17. Після оголошення результатів таємного голосування Рада суддів ухвалила рішення направити список кандидатів на затвердження Вищої ради правосуддя.

Кандидати із "сумнівною репутацією"

У Центрі протидії корупції стверджують, нібито щонайменше двоє з делегованих Радою суддів кандидатів до Етичної ради "мають сумнівну репутацію та не відповідають критеріям доброчесності".

Зазначили, що Трясун пройшов "фейкове" кваліфікаційне оцінювання в листопаді 2016 року. Воно нібито не передбачало участі громадськості та звільнення недоброчесних суддів.

Також пишуть, що рідний брат судді, Трясун Павло Ростиславович, щонайменше з 2012 року був командиром полку міліції особливого призначення "Беркут" у Київській області.

Нагадали, що у 2016 році Трясун був у складі колегії суддів, яку звільнила з-під варти "беркутівця" Олександра Бєлова. Його обвинувачували у вбивствах на Кріпосному провулку в Києві 18 лютого 2014 року.



Суддя Трясун / Фото Ради суддів

Натомість Сіверін під час співбесіди нібито "був неспроможним логічно формулювати думки на належному для судді рівні".

Фундація DEJURE зазначає, що він неодноразово ухвалював свавільні рішення. Керівниця апарату суду скаржилась, що Сіверін нібито тиснув на працівників суду та підбурював їх вчиняти дії за межами повноважень. Наприклад, втручатись в автоматизовану систему розподілу справ.

Блокування судової реформи: що цьому передувало