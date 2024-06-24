Це не альтернатива Кримському мосту: в якому стані залізниця, що будують росіяни

Росіяни вже завершують будівництво залізниці від Ростова-на-Дону до окупованих територій на Півдні. Їм залишилось максимум на тиждень роботи й перші потяги поїдуть.

Про це 24 Каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, залізниця – це не альтернатива Кримському мосту.

Варте уваги Росіяни готуються до нового наступу на Півдні: коли він може розпочатися

Які наслідки матиме запуск залізниці

Залізниця Ростов-на-Дону – Маріуполь – це абсолютно незалежна гілка логістичного постачання на південь Донецької області й майже на всю окуповану територію Запорізької області.

Наразі росіяни добудовують сполучення у районі селища Маловодного, де має з'єднатися нова залізниця з існуючою гілкою Маріуполь – Волноваха – Донецьк. Останні 4 – 5 днів окупанти зайняті тим, що проводять фінальні роботи. Тому навіть немає сполучення між Маріуполем й Волновахою.

Якщо поїдуть перші потяги, то це буде сигналом для підготовки чергового наступу росіян влітку. Від того поїде, чи не поїде, багато залежатиме, зокрема, де буде наступ. Адже тут й Роботине, й напрям в районі Гуляйполя, Пологів, Вугледару. Все це заграє іншими кольорами, тому що це геть інша швидкість й кількість,

– мовив Андрющенко.

Окрім того, вже бонусом росіяни мінімізують ризики від виведення з ладу Кримського мосту. Ліквідація мосту точно вплине на суспільний настрій не просто в Росії, а й на півострові, тому що зупиниться повне постачання, що сіятиме хаос серед цивільного населення.

Важливо! Голова ГУР МО Кирило Буданов визнавав, що гілка з Ростова до Криму може стати серйозною проблемою, однак сподівається, що із залізницею вдасться "впоратися".

З військового погляду, це теж змінить картину постачання, наприклад, в Мелітополь, враховуючи відстань, й, наприклад, забезпечення Херсонщини та Криму.

Зазначимо, що днями агент руху "Атеш" влаштував диверсію у російському Ростові-на-Дону. На опублікованих кадрах видно, як язики полум'я лижуть релейну шафу на залізниці.