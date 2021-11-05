Досвяткувались феєрверками: столицю Індії накрив величезний туман із диму

Нью-Делі – столицю Індії накрив густий смог. Дим, туман і сильне забруднення повітря зафіксували після масового святкування.

Мешканці прокинулися від отруйного смогу вже наступного дня після святкування. Свято Дівалі є одним із головних індійських та індуїстських подій.

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Індійці самі свідомо забруднили країну

У Нью-Делі зафіксували найбільше забруднення повітря. Це відбулось за весь рік після порушення заборони на феєрверки. Мешканці прокинулися від отруйного смогу уже наступного дня після святкування.

Індекс якості повітря (AQI) виріс до 451 з 500 – максимуму, зафіксованого 2021 року. Подібна ситуація впливає на здоров'я людей.

В Індії токсичне повітря кожного року вбиває понад мільйон громадян. Влада щорічно забороняє феєрверки, щоб покращити ситуацію. Проте це рідко дотримуються. Уряд звинувачують у тому, що він не робить достатньо рішучих кроків для стримування масового забруднення.



Столицю Індії огорнув отруйний смог / Фото Sky News

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