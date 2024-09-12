У МЗС України гнівно відреагували на пуски балістичних ракет Північною Кореєю

Вранці 12 вересня Північна Корея здійснила пуски балістичних ракет біля свого східного узбережжя. У МЗС України назвали дії Пхеньяну черговою провокацією і закликали світ відреагувати санкціями.

Балістика з КНДР вже давно вбиває українців і нищить їхні міста. На днях у ЗМІ з'явилася інформація про нові поставки північнокорейських снарядів до Росії.

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Пряма загроза миру

У МЗС України засудили запуск КНДР балістичних ракет

"Чергова провокація Пхеньяна є прямою загрозою миру та стабільності на Корейському півострові та у світі", – наголосили у відомстві.

Там підкреслили, що Північна Корея свідомо тримає курс на дестабілізацію, частиною якої є надання військової допомоги країні-агресорці.

Україна закликає світове співтовариство забезпечити жорсткий санкційний тиск на Північну Корею, щоб запобігти подальшому розвитку її ракетних програм та домогтися відмови від агресивних дій,

– йдеться у заяві.

Крім того, у МЗС повідомили про намір під час 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН звернутися з відозвою до світової спільноти посилити політику стримування КНДР задля протидії її деструктивним діям в Азії та Європі.

Нагадаємо, що нещодавно підтвердилися дані про передачу Іраном Росії балістичних ракет.