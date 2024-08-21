"Тільки запахне смаженим – тікають": на що росіяни можуть проміняти країну

Ні Владімір Путін разом зі своїми поплічниками, ні росіяни не готові захищати свою країну. Цей факт перевірений вже кілька разів.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він навів як приклад комічний, але дуже показовий випадок російського "патріотизму".

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Росіяни шукають вигоду у наступі ЗСУ

Днями у Санкт-Петербурзі вийшов чоловік у військовій формі й став дорікати мешканцям Курської області, що вони боягузи й негідники, адже розбіглися, коли прийшли Збройні Сили України.

Через декілька годин з'ясувалося, що цей чоловік не військовий, а власник похоронного бюро у Санкт-Петербурзі й займається похованнями тих, хто загинув на фронті.

Тобто він закликав жителів Курщини воювати, щоб отримати більше грошей за їхні похорони. От вам приклад російського "патріотизму",

– мовив Шейтельман.

Путін готовий віддати владу заради життя

Російська влада теж звикла у будь-якій загрозливій ситуації тікати. Наприклад, коли Євгєній Пригожин у червні 2023 року разом з вагнерівцями пішов на Москву, то Путін втік. До того ж втекли всі його поплічники, окрім прессекретаря глави Кремля Дмітрія Пєскова, й ніхто не вийшов захищати диктатора.

Цей факт помітили всі, зокрема кілька російських генералів. Вони собі зазначили, що коли йдуть війська на Москву, то керівництво країни розбігається. Кремлівські еліти легко віддають владу заради життя.

Чому Путін тікає з Москви? Це такий вибір, мовляв, якщо я зараз втечу, то Пригожин забере у мене владу, а якщо залишуся, то він може мене вбити. Вони готові віддати владу заради того, аби зберегти свої життя,

– зазначив політтехнолог.

Подібна ситуація повторилася вдруге. Коли Збройні Сили зайшли у Курську область, то влада знову зникла й не вийшла захищати свою територію.

Хтось у Росії все ж таки розуміє, що Путін точно втече, народ не буде захищатися, я можу забрати владу. От вам проста тріада,

– додав Шейтельман.