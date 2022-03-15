Володимир Зеленський звернувся до російських військових

Президент Володимир Зеленський російською звернувся до військових Росії. Зокрема президент відзначив, що ворог розгублений, адже не очікував такого опору в Україні.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що російські солдати вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас й тому досі не можуть оговтатися. Про це Володимир Зеленський заявив у нічному зверненні проти 15 березня.

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Зеленський звернувся до російських солдатів із закликом

Володимир Зеленський звернувся до окупантів – до тих, хто вже зайшов на нашу землю і тих, які ще збираються відправити воювати проти нас.

Російські строковики! Послухайте мене особливо уважно. Російські офіцери! Ви вже все зрозуміли. В України ви нічого не заберете. Ви забиратимете життя. Вас дуже багато. Але й ваше життя також заберуть,

– сказав президент.

Додав: "Заради чого вам гинути? І навіщо? Я знаю, що ви хочете вижити. Ми чуємо у перехопленнях ваших розмов, що ви насправді думаєте про цю війну, про цю ганьбу та про свою державу".

Зеленський звернувся до російських солдат: дивіться відео

Володимир Зеленський пригадав розмови солдатів та дзвінки додому рідним.

"Тому я пропоную вам вибір. Від імені українського народу даю шанс, шанс вижити. Якщо ви здаєтеся нашим силам, ми будемо поводитися з вами так, як і належить поводитися з людьми. Саме з людьми – гідно. Як із вами не зверталися у вашій армії. І як ваша армія не звертається до нашої", – сказав Володимир Зеленський.

Президент закликав їх обирати.

Нічне звернення Зеленського за 14 – 15 березня – дивіться відео