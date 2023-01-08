Зараз дуже важко у Соледарі, – Маляр розповіла про ситуацію на Донбасі
Джерело:Ганна Маляр
На Донбасі наразі дуже складна ситуація. Російські окупанти всіма можливими способами намагаються вийти на кордони Донецької області та здобути якусь "перемогу", "взявши" хоча б якийсь населений пункт.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, окупанти сконцентрували чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області, принаймні, з пропагандистською метою.
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На Сході ситуація складна. На деяких ділянках Донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких – наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні,
– розповіла Маляр.
"Зараз дуже важко у Соледарі", – додала заступниця.
Більшість захисників – непрофесійні військові
Вона додала, що велика частина української армії на сьогодні – це мобілізовані, тобто непрофесійні військові. Відтак, ми повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять наразі надзвичайно складне як моральне, так і фізичне "випробовування військовими реаліями війни".
Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети – зберегти державу і перемогти,
– пояснила Маляр.
Актуально про ситуацію на Сході
- Російські окупанти посилили атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямах, а також намагаються прорвати оборону ЗСУ у Соледарі.
- Запеклі бої тривають і в районі Сватового – Кремінної на Луганщині.
- Минулої доби тривали бойові дії в районі Сватового. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни намагаються покращити свої тактичні позиції на Північний Захід від Сватового на Куп'янському напрямку.
- Українські війська відбили атаку в районі Стельмахівки.