Не знаю, скільки ще повторювати: ви потрібні своїй країні зараз

Наступ не дорівнює бліцкригу. Наступальні дії – це низка військових операцій, спланованих послідовно, проте вони потребують постійного корегування. Військовою мовою це називається раптово виникаючі завдання.

У залежності від дій противника і спроможностей наших сил, а також враховуючи втрати власних військ ці раптово виникаючі завдання впливають на швидкоплинність, маневри, напрямки наступальних дій.

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Зараз в Україні проводять найскладніші військові операції за всю історію 21 століття.

Наступ в напрямку побудованої укріпленої оборони – мінні загородження, системи траншей, вогневих позицій, побудована система артилерійського вогню та спостережних постів, ефективна підтримка ворожої авіації. Все це підкріплюється малими групами ударних БпЛА, снайперських груп, груп спецпризначення та протитанкових груп.

Противник теж вчиться, і якщо раніше мотивації воювати у Росії не було, то зараз всі прекрасно розуміють що це – питання виживання. Або вони будуть воювати з нами, або загороджувальні загони вб'ють їх на відході. Російська мотивація – як вона є, проте дієва.

А що ми? Рекрутингові центри незаповнені, у війська вже не йдуть натовпами вмотивовані добровольці. Тому зараз людського ресурсу і мотивації, хоч і методом залякування, у противника більше.

Ви потрібні своїй країні, потрібні у військах, не знаю скільки треба це повторити, щоб ви це второпали.