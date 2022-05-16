Зараз найгарячіше у Сєвєродонецьку – це єдине місце, де ворог може просунутися, – МВС

Після провалу плану Кремля захопити Київ за три дні, окупанти зосередили свою увагу на Донбасі. Там вони зараз намагаються йти в наступ на українські сили поблизу Сєвєродонецька.

Саме Сєвєродонецьк зараз є чи не найгарячішою точкою у війні, яку Росія розпочала проти України. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

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"Ми розуміємо, що станом на зараз ключова точка скупчення росіян, наступу – Луганщина, місто Сєвєродонецьк, перш за все. Ми розуміємо, що росіяни концентруються там. Це єдина точка, де вони насправді можуть мати якісь певні просування", – заявив Вадим Денисенко

Це розуміє й українське військове керівництво. Відтак, щоб не дати змоги російським окупантам там просунутися вперед, воїни Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України нищать шляхи сполучення у ворожих тилах. Так, внаслідок вдало проведеної операції, були підірвані захоплені росіянами залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк. Мова йде про міст через річку Борова, що на околицях Сєвєродонецька. Мета підриву – стримання наступу окупаційних сил Росії на Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

Відео знищення моста між Сєвєродонецьком та Рубіжним українськими ССО

За словами Вадима Денисенка, саме там очікуються найбільш гарячі бої найближчими днями.

Причиною, чому окупанти вирішили зосередити свою увагу саме там, є бажання взяти українських військових в оточення.

"Саме тому росіяни й концентруються там. Там можливе мале кільце. Вони спочатку думали брати в кільце всю Донецьку та Луганську області. Тут нічого не вдається, тому вони сконцентрувалися там. Сподіваюся, що і там їм нічого не вдасться", – розповів Вадим Денисенко.

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Натомість на двох інших напрямках, де ворог теж активно намагався просунутися вперед, їм нічого не вдалося – українські захисники стримали наступ. Це Ізюмський та Авдіївський напрямки. За даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

Загалом на Донецькому та Луганському напрямках 15 травня було відбито сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.