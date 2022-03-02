Зараз не можна залишатись нейтральними, – Зеленський звернувся до країн, які мовчать

До антивоєнної коаліції України приєднались вже й ті держави, на яких Росія ще зовсім недавно розраховувала. Зараз нікому не можна залишатись нейтральним.

Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал. Українські дипломати й друзі нашої держави ще більше об'єднують світ заради миру.

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За словами Зеленського, навіть нейтральна Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти російських олігархів, посадовців, компаній, проти самої Росії.

Ще раз: нейтральна Швейцарія! То чого тоді чекають деякі інші країни,

– наголосив президент.

Як зауважив глава держави, до антивоєнної коаліції приєднались навіть ті, на кого Росія ще тиждень тому розраховувала.

"Це надзвичайний результат. Зараз не можна залишатись нейтральними", – додав Зеленський.

Ранкове звернення Зеленського від 2 березня: дивіться відео

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