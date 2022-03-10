Зараз неможливо розпочати процедуру прийняття України до Євросоюзу, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон на саміті ЄС у Версалі обговорив перспективу вступу України до Євросоюзу. Він не вважає зараз за можливе розпочати процедуру прийняття України до ЄС.

Макрон нагадав, що це питання обговорюватимуть сьогодні ввечері. При цьому, за його словами, три країни – Україна, Молдова та Грузія – подали офіційні заявки на вступ до ЄС.

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Чи можна сьогодні відкрити процедуру вступу для країни, що воює? Я так не думаю. Чи повинні ми закрити двері й сказати: ніколи? Це було б несправедливо,

– заявив французький президент.

Макрон додав, що також слід виявляти увагу та не забувати про "рівновагу в регіоні".

"Отже, я думаю, що сьогодні ввечері нам слід надіслати сигнал, але нам треба поміркувати частково в межах цього європейського реформування, яке ми готуємо у зв'язку з конвенцією про майбутнє Європи, маючи на увазі, як Європа переосмислить себе географічно", – пояснив Макрон.

Він також додав, що трагічна ситуація в Україні стане "елементом, який призведе до повного переформатування архітектури нашої Європи".

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