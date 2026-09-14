"Перебуваю у закордонному відрядженні": Кравченко прокоментував виїзд з України

У ЗМІ з'явилися повідомлення, що уночі генпрокурор Руслан Кравченко виїхав з України. Пізніше чиновник підтвердив, що перебуває за кордоном.

Вранці 14 вересня у соцмережах з'явилося відеозвернення Руслана Кравченка. У ньому генпрокурор заявляє про те, що підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу. Згодом з'явилося повідомлення про те, що Кравченко виїхав з країни.

Що у ЗМІ писали про виїзд Кравченка?

Першим про виїзд Кравченка за кордон написав Центр протидії корупції. Там заявили, що "такий виїзд був можливий лише за згоди та дозволу президента Володимира Зеленського".

Згодом про перебування генпрокурора за кордоном написала "Українська правда". За даними видання, Кравченко виїхав за кордон о 02:30 ночі на службовому автомобілі.

Попередньо, чиновник відрядження до Литви використав як підставу для перетину кордону.

У ЦПК зазначають, що Кравченко, буцімто, підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу в обмін на можливість втекти за кордон.

Як Кравченко коментує свій виїзд?

Сам Руслан Кравченко підтвердив, що його немає в Україні. За словами генпрокурора, він виїхав за кордон, аби зустрітися з міжнародними партнерами і розповісти їм правду про ситуацію у НАБУ і САП.

Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в його межах заплановано ряд зустрічей в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України,

– пояснив чиновник.

Скандал навколо генпрокурора: коротко

4 вересня НАБУ та САП оголосили операцію "Карфаген". Вони з'ясували, що працівник Офісу генпрокурора Сергій Кропива створив злочинну організацію. За даними слідства, вона отримувала гроші від шахрайських кол-центрів за їхнє "прикриття", а потім легалізувала кошти.

Кропиву та ще двох фігурантів розслідування взяли під варту.

Руслан Кравченко був вимушений подати у відставку. Його ім'я могло згадуватися у плівках, які стосуються справи.

Сам генпрокурор заявив про свою невинуватість. Згодом він опублікував відео, де наголсив, що операція метою операції "Карфаген" було отримати матеріали справ щодо керівників і працівників НАБУ та САП, а згодом усунути генпрокурора і заблокувати процесуальні рішення у цих провадженнях.

Також Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Його підозрюють у підробленні документів для отримання неправомірної вигоди.

Окрему підозру, за словами генпрокурора, отримала близька до керівника САП особа. Її підозрюють у впливі на суддів ВАКС, пропозиції неправомірної вигоди та сприянні ухиленню від мобілізації.

Володимир Зеленський відреагував на відеозвернення Кравченка. Він закликав Раду невідкладно підтримати його відставку.

У НАБУ і САП назвали заяви Кравченка черговою атакою на антикорупційні органи.