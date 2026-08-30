Зараз тактика росіян – на виснаження України, на виснаження українців, – Зеленський

Останніми днями Росія змінила тактику застосування безпілотників. Країна-агресорка постійно запускає реактивні "Шахеди", що призводить до понад 10 тривог на день.

Росія хоче виснажити українців. Про це під час вечірнього звернення розповів Володимир Зеленський.

Що відомо про план Кремля?

Президент розповів, що за останні 4 дні Москва запустила по українських містах майже 1,5 тисячі дронів усіх типів. Він підкреслив, що близько 800 із них були реактивними.

Зараз тактика росіян – на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що найбільш непросте завдання наразі полягає у тому, щоб збивати саме реактивні дрони. Наразі переважно їх збиває бойова авіація. Глава держави наголосив, що Україна працює над тим, щоб мати необхідні перехоплювачі.