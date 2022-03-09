Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна, – Арестович після авіаудару по Маріуполі

9 березня 2022 , 20:25
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Джерело:

фейсбук Олексія Арестовича

Олексій Арестович відреагував на цинічний обстріл дитячої лікарні в Маріуполі. Він пригрозив армії терористів серйозною збройною відповіддю.

Тепер на окупантів чекає ще серйозніша відсіч від Збройних сил України. Про це радник керівника Офісу Президента сказав у зверненні до російських військових.

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До удару по пологовому будинку Маріуполя – були квіточки. Тепер, тварюки, почнеться зовсім інша війна,
– сказав політик.

Дивіться відеозвернення Арестовича до окупантів:

 

Коротко про цинічний обстріл лікарні

  • Російські окупанти вдень 9 березня скинули бомби на дитячу лікарню в Маріуполі, у будівлі також був розташований пологовий будинок. Корпус вщент зруйнований.
  • Наразі відомо про 17 постраждалих, серед них є працівники медзакладу та породіллі.
  • Інформації про жертв ще немає.
  • Пошукові роботи тривають.

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До теми дивіться відео, як окупанти відкрили вогонь під час евакуації:

 

Автор: Софія Мінджоса