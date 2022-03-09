Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна, – Арестович після авіаудару по Маріуполі
9 березня 2022 , 20:25Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Олексій Арестович відреагував на цинічний обстріл дитячої лікарні в Маріуполі. Він пригрозив армії терористів серйозною збройною відповіддю.
Тепер на окупантів чекає ще серйозніша відсіч від Збройних сил України. Про це радник керівника Офісу Президента сказав у зверненні до російських військових.
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До удару по пологовому будинку Маріуполя – були квіточки. Тепер, тварюки, почнеться зовсім інша війна,
– сказав політик.
Дивіться відеозвернення Арестовича до окупантів:
Коротко про цинічний обстріл лікарні
- Російські окупанти вдень 9 березня скинули бомби на дитячу лікарню в Маріуполі, у будівлі також був розташований пологовий будинок. Корпус вщент зруйнований.
- Наразі відомо про 17 постраждалих, серед них є працівники медзакладу та породіллі.
- Інформації про жертв ще немає.
- Пошукові роботи тривають.
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До теми дивіться відео, як окупанти відкрили вогонь під час евакуації: