"Заражаються багато людей": у Кремлі новий спалах коронавірусу

В адміністрації Володимира Путіна зафіксували нові зараження коронавірусом. Більшість випадків – штамом Омікрон.

Про це журналістам повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Він запевнив, що у Кремлі нібито роблять усе можливе, аби запобігти новим зараженням.

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За словами прессекретаря Путіна, вакциновані люди "переважно застраховані від тяжких наслідків та від тяжкого перебігу цього захворювання".

Народу хворіє багато, переважна більшість продовжує працювати вдома, сівши вже на ізоляцію. За день заражаються багато людей. Вибухова заразність цього Омікрону демонструє себе в повний зріст. Дмитро Пєсков Прессекретар Володимира Путіна

На запитання журналістів щодо антивакцинаторів серед працівників Кремля, він відповів, що такі особи є. Крім того, Пєсков додав, що засуджує таких співробітників й "займає щодо них непримиренну позицію".

Коронавірус у Росії: останні новини

Станом на 23 січня, у Росії новий штам Омікрон зафіксували у 64 із 85 регіонів.

При цьому росіяни фактично не захищенні від коронавірусу, адже там вакцинують лише препаратами власного виробництва, які не визнають у світі.

Протягом доби 22 січня там зареєстрували понад 63 тисячі нових випадків.