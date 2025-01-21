Зарплата Дональда Трампа: скільки заробляє президент США та які привілеї він отримує

Дональд Трамп отримує зарплату в 400 000 доларів на рік, однак його загальний компенсаційний пакет з урахуванням пільг досягає 569 000 доларів. До того ж президент США має доступ до численних привілеїв, таких як проживання в Білому домі та цілодобова охорона.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Economic Times. Дональд Трамп, як президент Сполучених Штатів, отримує щорічну базову зарплату в розмірі 400 000 доларів, встановлену ще у 2001 році.

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Зарплата президента США та його пільги в Білому домі

Компенсаційний пакет президента США значно більший завдяки різноманітним пільгам і привілеям. Усього ж, з урахуванням всіх додаткових виплат та пільг, річний дохід Трампа становить близько 569 000 доларів. Ось детальний розбір, що входить у загальний компенсаційний пакет президента США.

Базова зарплата

Президент США отримує 400 000 доларів на рік, що є стабільною сумою, встановленою Конгресом ще понад 20 років тому. Ця сума значна для американських стандартів, але на світовій арені зарплата президента США порівняно невисока.

Надбавка на витрати

Окрім основної зарплати, президент отримує неоподатковувану надбавку на витрати в розмірі 50 000 доларів, яку можна використовувати для покриття особистих та офіційних витрат.

Надбавка на подорожі та розваги

Президент США має додаткові фонди на офіційні поїздки та розваги: 100 000 доларів на туристичні витрати та 19 000 доларів на розважальні заходи, що допомагають підтримувати його діяльність на високому рівні.

Косметичний ремонт Білого дому

Як частину свого президентства, Трамп отримав 100 000 доларів для проведення косметичних робіт у Білому домі, що є звичною практикою для новообраних президентів США.

Привілеї Білого дому та безпека

Президент має безкоштовне проживання у Білому домі, доступ до таких безпечних транспортних засобів, як "Air Force One" та "Marine One", а також флот броньованих лімузинів. До цього додається цілодобова охорона Секретної служби, що забезпечує безпеку глави держави.

Медичне обслуговування та інші пільги

Президент США користується високоякісним медичним обслуговуванням і має доступ до ресурсів, необхідних для виконання своїх обов'язків.

Пенсія та підтримка після відставки

Після завершення президентського терміну Дональд Трамп, як і всі колишні президенти США, зможе отримувати пенсію в розмірі близько 230 000 доларів на рік, а також зберігати медичне обслуговування та підтримку для свого офісу.

Порівняння з іншими світовими лідерами

Хоча компенсаційний пакет президента США є одним з найбільших у світі, він значно поступається виплатам лідерів деяких країн. Наприклад, прем'єр-міністр Сінгапуру отримує приблизно 1,6 мільйона доларів на рік, що набагато більше за зарплату президента США.

Це свідчить про відмінності в розмірах компенсацій для лідерів у різних країнах, залежно від економічних умов.