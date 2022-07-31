Зарплата військових в Україні: хто може розраховувати на виплату у 100 тисяч гривень

Українським військовим, які перебувають у зоні бойових дій, виплачують зарплати в розмірі 100 тисяч гривень. Такий розмір зарплати для військових було затверджено ще в лютому 2022 року.

У середньому зарплата військових в Україні коливається від 13 до 25 тисяч гривень

Про це йдеться у матеріалі 24 каналу. На виплати у розмірі 100 тисяч гривень можуть розраховувати лише військові, які перебувають в зоні бойових дій.

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Також військові отримуватимуть відповідну зарплату лише за ті дні, коли безпосередньо беруть участь в бойових діях.

Зауважимо, що в середньому зарплата військових в Україні коливається від 13 до 25 тисяч гривень в залежності від посади та обов'язків. Згідно з постановою Кабміну №168, якщо військовий перебуває в тилу, то отримує 30 тисяч гривень.

Важливо зазначити, що якщо військовий потрапив у полон або немає жодних даних про його перебування, то його сім'я отримує гроші до моменту, поки не буде інформації, що людина загинула. Тобто 100 тисяч гривень – якщо військовий був у зоні бойових дій, 30 тисяч гривень – якщо в тилу.

Затримок у виплаті зарплат для військових немає

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 7 липня інформувала, що жодних затримок у виплатах зарплат військових немає.

Також Маляр прокоментувала повідомлення про те, що одні бійці забезпечені всім необхідним на 100%, тоді як інші змушені збирати на амуніцію самостійно.Заступниця міністра оборони закликала розбирати кожен конкретний випадок окремо.

Додамо, що Верховна Рада прийняла зміни в закони щодо мобілізованих працівників. Тепер роботодавець не має зберігати середній заробіток тих працівників, які були призвані на військову службу.

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