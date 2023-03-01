Зарплата військовослужбовців у 2023 році: як змінилася та скільки отримуватимуть захисники
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
З 1 лютого 2023 року порядок грошового забезпечення захисників України зазнав суттєвих змін. Уже з березня військові отримуватимуть іншу, подекуди більшу платню.
Зокрема, у Сухопутних силах ЗСУ показали зведені порівняльні таблиці від Міноборони України. У них можна побачити середній рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році, а також суми, на які зменшилася чи збільшилася платня.
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Скільки отримуватимуть військові України
У цих таблицях наведене грошове забезпечення різних військових, які служать у різних родах військ. Так, відобразили рівні зарплат у Сухопутних та Десантно-штурмових військах, морської піхоти, гірсько-штурмових підрозділах та Силах спецоперацій. А щоб можна було простежити динаміку росту виплат з 2022 року, для наочності таблиці розбили на дві частини.
Згідно з ними, бійці в ССО в середньому отримуватимуть найбільше. Дещо менше отримуватимуть:
- десантники, морпіхи та військові гірсько-штурмових підрозділів,
- особовий склад Сухопутних військ.
Рівень виплат військовослужбовцям у 2023 році / Дані Міноборони
Передбачене й зменшення платні
Зазначимо, що для військових Сухопутних сил показано окрему таблицю. У ній зображені зміни середнього рівня грошового забезпечення військових в залежності від того, чи включені вони до складу угруповань, чи виконують вони бойові завдання та чи беруть вони участь у бойових діях.
Тож відтепер, наприклад, стрільці у Сухопутних військах отримуватимуть не понад 40 тисяч у тилу та 113 тисяч при залученні до бойових дій, як це було раніше, а:
- понад 20 тисяч гривень, якщо не включені до складу угруповань військ та не виконують бойових завдань,
- понад 50 тисяч гривень, якщо виконують бойові (спеціальні) завдання,
- понад 120 тисяч гривень, якщо беруть участь у бойових діях.
Рівень зарплат військових Сухопутних військ ЗСУ / Дані Міноборони
Змінений порядок виплат додаткової винагороди військовим: коротко
- На початку лютого 2023 року порядок виплат військовим був змінений, тож тепер грошове забезпечення залежить від від того, де саме перебуває військовий: на передовій чи у тилу.
- Якщо військовий перебуває у зоні проведення бойових дій, виплати додаткової винагороди у сумі 100 тисяч гривень для нього не зміняться.
- Натомість додаткова грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень тепер виплачується лише за період виконання бойових або спеціальних завдань.