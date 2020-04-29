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      Зарплата не більше 47 тисяч: Кабмін обмежив виплати керівникам держпідприємств на час карантину

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      Зарплати керівників держпідприємств обмежили 47 тисячами гривень на час карантину
      Зарплати керівників держпідприємств обмежили 47 тисячами гривень на час карантину / 24 канал

      Кабінет Міністрів 29 квітня обмежив на час карантину розмір зарплат керівників державних підприємств, включно з державними банками та членами наглядових рад. Так, з квітня, до кінця карантину і місяць після його закінчення зарплата не може перевищувати 47 тисяч гривень.

      "Також в умовах коронакризи, коли всі затягнули паски, ми не можемо допустити, щоб топ-посадовці, члени наглядових рад отримували космічні зарплати та премії. Ми сьогодні будемо розглядати обмеження таких зарплат та премій. Так само, як і обмежили їх вже більшості людей, які пов'язані з державною службою, особливо, керівників", – заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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      Щодо зарплат членів наглядових рад, то до прикладу член наглядової ради акціонерного товариства Укрзалізниця Сергій Лещенко в березні отримав зарплату в розмірі 332 тисячі гривень. Тим часом заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм у грудні отримав 310 тисяч 521 гривню зарплати.

      Дивіться відео з засідання уряду 29 квітня:

      економіка карантин вплив фінанси Україна статистика
      Вплив карантину на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Гроші Зарплата Новини України
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