Зарплата не більше 47 тисяч: Кабмін обмежив виплати керівникам держпідприємств на час карантину

Кабінет Міністрів 29 квітня обмежив на час карантину розмір зарплат керівників державних підприємств, включно з державними банками та членами наглядових рад. Так, з квітня, до кінця карантину і місяць після його закінчення зарплата не може перевищувати 47 тисяч гривень.

"Також в умовах коронакризи, коли всі затягнули паски, ми не можемо допустити, щоб топ-посадовці, члени наглядових рад отримували космічні зарплати та премії. Ми сьогодні будемо розглядати обмеження таких зарплат та премій. Так само, як і обмежили їх вже більшості людей, які пов'язані з державною службою, особливо, керівників", – заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також На допомогу по безробіттю в Україні виділили 6 мільярдів гривень

Щодо зарплат членів наглядових рад, то до прикладу член наглядової ради акціонерного товариства Укрзалізниця Сергій Лещенко в березні отримав зарплату в розмірі 332 тисячі гривень. Тим часом заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм у грудні отримав 310 тисяч 521 гривню зарплати.

Дивіться відео з засідання уряду 29 квітня:



Вплив карантину на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу