Шлях в нікуди: керівники секретарів комітетів Ради отримують більшу зарплату за голів комітетів

Керівники секретаріатів комітетів отримували мільйонні доходи у 2022 році. Суми у кілька разів перевищують річний дохід голів комітетів. Пояснюємо, чому це шлях в нікуди.

Про дисбаланс свідчать результати аналізу декларацій голів комітетів та керівників секретаріатів комітетів Верховної Ради за 2022 рік, який провела громадська ініціатива "Голка".

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Які доходи керівників комітету

Найбільше за цей період, згідно з аналізом, отримав керівник секретаріату бюджетного комітету Андрій Ватульов – понад 1,5 мільйона гривень. Натомість тогочасний голова комітету нардеп Юрій Арістов отримав трохи більше 0,4 мільйона гривень за рік. Доходи керівництва Апарату Верховної Ради ще більші.

Так очільник Апарату В'ячеслав Штучний отримав майже 3 мільйона. Його заступники Артем Янчук та Микола Шевчук –2,5 мійльйонів.

. Зарплати керівників комітетів у 5 – 6 разів менші.

В громадській ініціативі пояснюють, що дисбаланс виник через те, що народні депутати України вирішили створити ексклюзивні умови для працівників Апарату Верховної Ради. Це зробили через правки до бюджету на 2024 рік, авторами яких були зокрема спікер Руслан Стефанчук та віцеспікер Олександр Корнієнко.

Популізм може дорого коштувати

Зазнчають, що це шлях в нікуди. Україна має провести реформу оплати праці державним службовцям.

"Ситуацію треба виправляти не лише з нерівними умовами для апарату парламенту. Голови комітетів не можуть отримувати менше підлеглих, як і президент не може отримувати десь 300 тисяч гривень на рік. Це абсурд. Гра у популізм із такими зарплатами у парламенті може коштувати дуже дорого всій країні", – зазначила голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.

За словами Федорів, такий популізм ставить під загрозу роботу Верховної Ради в часи війни, адже нардепи теж відповідають за захист суверенітету і мають бути незалежними.



Зарплати голів секретаріатів комітетів Верховної Ради / Інфографіка ініціативи "Голка"

Який вихід

Своєю чергою заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев пояснив, що зарплату нардепа встановлює безпосередньо парламент. За його словами, тема підняття зарплати для нардепів, дійсно, непопулярна.

"Люди зазвичай порівнюють свої статки і доходи політиків, звісно, не на свою користь. Це викликає обурення. Якщо є консенсус у Верховній Раді про необхідність підвищення зарплати нардепів – мають прийняти зміни до бюджету", – зазначив Єрмоличев.

Він також уточнив, що важливо розуміти, що, коли мова йде про поточний бюджет, – "потрібне джерело, звідки будемо брати кошти".

Та додав, що імвірно, у бюджет на наступний рік слід закласти більшу зарплатню, коли стабілізується економічний стан. Але і для цього треба політичний консенсус і чітке розуміння джерел, з яких буде покрито такі видатки.

"Питання підняття зарплати у Верховній Раді було непопулярним в усі часи, а в часи воєнного стану це відчувається особливо гостро", – визнав Єрмоличев.