О дисбалансе свидетельствуют результаты анализа деклараций председателей комитетов и руководителей секретариатов комитетов Верховной Рады за 2022 год, который провела общественная инициатива "Игла".

Смотрите также Чиновники Минобороны разворовали более 4 миллионов гривен на закупках армейских кроватей

Какие доходы руководителей комитета

Больше всего за этот период, согласно анализу, получил руководитель секретариата бюджетного комитета Андрей Ватулев – более 1,5 миллиона гривен. Зато тогдашний председатель комитета нардеп Юрий Аристов получил чуть более 0,4 миллиона гривен за год. Доходы руководства Аппарата Верховной Рады еще больше.

Так глава Аппарата Вячеслав Штучный получил почти 3 миллиона. Его заместители Артем Янчук и Николай Шевчук –2,5 миллионов.

Заметьте. Зарплаты руководителей комитетов в 5 – 6 раз меньше.

В общественной инициативе объясняют, что дисбаланс возник из-за того, что народные депутаты Украины решили создать эксклюзивные условия для работников Аппарата Верховной Рады. Это сделали через поправки в бюджет на 2024 год, авторами которых были в частности спикер Руслан Стефанчук и вице-спикер Александр Корниенко.

Популизм может дорого стоить

Отмечают, что это путь в никуда. Украина должна провести реформу оплаты труда государственным служащим.

"Ситуацию надо исправлять не только с неравными условиями для аппарата парламента. Председатели комитетов не могут получать меньше подчиненных, как и президент не может получать где-то 300 тысяч гривен в год. Это абсурд. Игра в популизм с такими зарплатами в парламенте может стоить очень дорого всей стране", – отметила председатель общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив.

По словам Федорив, такой популизм ставит под угрозу работу Верховной Рады во времена войны, ведь нардепы тоже отвечают за защиту суверенитета и должны быть независимыми.



Зарплаты глав секретариатов комитетов Верховной Рады / Инфографика инициативы "Игла"

Какой выход

В свою очередь заместитель министра финансов Роман Ермоличев объяснил, что зарплату нардепа устанавливает непосредственно парламент. По его словам, тема поднятия зарплаты для нардепов, действительно, непопулярна.

"Люди обычно сравнивают свое состояние и доходы политиков, конечно, не в свою пользу. Это вызывает возмущение. Если есть консенсус в Верховной Раде о необходимости повышения зарплаты нардепов – должны принять изменения в бюджет", – отметил Ермоличев.

Он также уточнил, что важно понимать, что, когда речь идет о текущем бюджете, – "нужен источник, откуда будем брать средства".

И добавил, что имвирно, в бюджет на следующий год следует заложить большую зарплату, когда стабилизируется экономическое положение. Но и для этого надо политический консенсус и четкое понимание источников, из которых будут покрыты такие расходы.

"Вопрос поднятия зарплаты в Верховной Раде был непопулярным во все времена, а во времена военного положения это ощущается особенно остро", – признал Ермоличев.