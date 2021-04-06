У засіданні суду щодо заборони "Партії Шарія" оголосили перерву

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В Окружному адміністративному суді Києва 6 квітня проходило засідання щодо заборони "Партії Шарія". Під час нього суд оголосив перерву на кілька днів.

Джерело:

24 канал

Суддя Нана Векуа відмовилася задовольнити клопотання про відвід.

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Засідання по забороні "Партії Шарія" перервали

Згідно з процедурою, вона передала справу на "розподіл". Тепер клопотання в найближчі кілька днів розгляне інший суддя.

Нагадаємо, засідання у справі щодо заборони "Партії Шарія" 6 квітня проходило в Окружному адміністративному суді Києва.

Головне про "Партію Шарія" та її можливу заборону

  • 16 лютого Служба безпеки України оголосила підозру скандальному блогеру Анатолію Шарію, звинувативши його у державній зраді. Він є фактичним лідером "Партії Шарія".
  • Однак підозрюваний не є ні засновником, ні офіційним керівником партії. Тому заборонити її діяльність можна лише рішенням суду.
  • 11 березня ОАСК відкрив кримінальну справу проти "Партії Шарія". Відповідний позов подало Міністерство юстиції.
  • Сам Шарій заявив, що це Володимир Зеленський хоче заборонити діяльність політсили.


Головне про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу