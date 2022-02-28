Засідання Генасамблеї ООН щодо війни Росії проти України: онлайн-трансляція

Стартувало засідання Генасамблеї ООН. Його скликали через війну Росії проти України.

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця ініціював екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив, що Генасамблея має гучно вимагати в Росії припинити війну. Агресор має безумовно та повністю вивести свої війська. Також треба визнати підступну роль Білорусі у цій війні.

Те, що відбувається, матиме наслідки для кожного з вас. Зокрема, для Європи, трохи згодом – для решти,

– наголосив Кислиця.

Що цьому передувало

На Раді Безпеки ООН Росія має право вето. Агресор заблокував резолюцію, яка засуджувала російське вторгнення в Україну. А на Генасамблеї Росія права вето не має.

Онлайн-трансляція засідання Генасамблеї ООН: