Делегації ЄС влаштували бойкот росіянам у МВФ через Україну

Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов вперше з 2022 року виступив на засіданні комітету МВФ у Бангкоку. Коли він заговорив російською, голова НБУ Андрій Пишний та представники низки держав вийшли із зали.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Що відомо про бойкот делегацій?

Залу засідання Міжнародного валютного і фінансового комітету покинули численні делегації, зокрема представники країн-членів Європейського союзу. Співрозмовник агентства уточнив, що демарш підтримали майже десяток посадовців із Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Литви, Латвії та Естонії.

Українська сторона першою продемонструвала небажання слухати промову посадовця країни-агресора. За словами Андрія Пишного, одразу після його виходу залу почала залишати величезна група голів і міністрів.

Я навіть не очікував. Вони побачили, що я встав і вийшов, і зробили те саме,

– зазначив голова НБУ.

Збори Міжнародного валютного і фінансового комітету традиційно відбуваються щороку у столиці Таїланду. Поточний візит Антона Сілуанова став першим випадком участі російської делегації високого рівня у цих зустрічах із 2022 року.

Нагадаємо, на початку вересня представники європейських країн висловили протест через участь Росії в саміті G20 в американському Ешвіллі та відмовилися фотографуватися разом із російською делегацією. Міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з російським колегою Антоном Сілуановим наголосив на необхідності завершити війну проти України. До цього закликали й європейські посадовці.