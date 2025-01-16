Радбез ООН на запит Словенії та США скликає засідання щодо України

На тлі військових дій Росії в Україні відбудеться засідання Ради Безпеки ООН. Дипломати обговорять ситуацію на території нашої держави.

Зустріч відбудеться у четвер, 16 січня, у Нью-Йорку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що відомо про засідання Радбезу ООН

Засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй відбудеться на запит Словенії та США, які попередньо консультувалися з українською делегацією, за пунктом порядку денного "Підтримання миру і безпеки України".

Від ООН, за даними секретаріату Радбезу, доповідатиме представник Департаменту ООН з політичних питань. Початок засідання запланований на 15:00 за східноамериканським часом, і відповідно о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, попереднього разу через масовані обстріли Росією цивільного населення і критичної інфраструктури нашої країни засідання скликали 16 грудня. Тоді це зробили для розгляду гуманітарних наслідків агресії.

Цього разу засідання відбудеться за понад добу після масованої атаки у ніч на 15 січня. Спершу окупаційна армія тероризувала дронами, а вдосвіта запустила різні типи ракет. Росія цілилася по газовій інфраструктурі та інших енергетичних об'єктах.