Вкотре намагаються узаконити свої порушення, – Кислиця на Радбезі ООН проїхався по Росії

9 грудня Росія ініціювала скликання Ради Безпеки ООН. Як зазначив постпред України Сергій Кислиця, таким чином ворог намагається узаконити свої порушення Статуту ООН.

Сергій Кислиця наголосив, що росіяни продовжують підривати важливість Радбезу ООН. Його окупанти використовують з однією метою: поширення власних пропагандистських наративів.

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Росія нівелює важливість Радбезу

Зауважимо, що темою цього засідання стало обговорення постачанням зброї Україні партнерами з Заходу. Як ви вже зрозуміли, Росія вимагає переглянути це з, так би мовити, питань безпеки.

Кислиця, ясна річ, за словами до кишені не поліз. Він наголосив, що Росія намагається зробити свою брехню максимально переконливою. Для цього спаковує її в красиву обгортку. Щоб фейки видати за факти, ворог використовує "численні терміни та назви, технічні характеристики та цифри". Таким чином він намагається довести, що Україна відправляє отримане озброєння до третіх країн.

Постпред України нагадав, що Росія подібні тези вже озвучувала. Вони лунали також у вересні. Але й тоді світова спільнота не знайшла доказів того, що ці закиди з боку Кремля бодай трохи відповідають дійсності.

Зброя працює на користь України

Кислиця наголосив, що від початку осені весь світ мав можливість спостерігати за звільненням Сходу та Півдня України. І це наочна демонстрація того, що зброя, яку нам надали партнери, працює саме на території нашої держави.

Це є найпотужнішим і найпереконливішим доказом того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню – допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території,

– підкреслив Кислиця.

Постпред зауважив, що в Україні діє багаторівнева система контролю. Вона дозволяє запобігти незаконному використанню зброї. Він зазначив, що обіг і використання стрілецької зброї та легкого озброєння моніторять відразу кілька відомств. Зокрема, МВС, СБУ та Державна прикордонна служба й інші.

Ба більше, у нас діє трирівнева система контролю та нагляду за озброєнням, яке надходить від іноземних партнерів. Тимчасова спеціальна комісія забезпечує парламентський контроль. Крім того, свої повноваження реалізує президент України з допомогою РНБО.

Слід розуміти, що на урядовому рівні працюють Міноборони та ЗСУ. Вони спільно з іноземними партнерами контролюють та моніторять постачання озброєння до України. Крім того, слідкують за рухом міжнародної технічної допомоги.

Кислиця наголосив, що Росія не лише повинна програти у війні проти України. Після цього на неї повинна очікувати демілітаризація та денуклеаризація.

Це дасть змогу запобігти загрозі повторення агресії і закладе міцний фундамент як для перетворення Росії на миролюбну державу, так і для забезпечення сталого миру і безпеки,

– наголосив Кислиця.

Зауважимо, що Кислиця на Радбезі виступав після представника Росії Небензі. Останній настільки боявся жорсткої заяви нашого постпреда, що вирішив покинути залу засідання ще до його виступу. Воно й не дивно, адже Кислиця вщент розбив усі фейки, якими розкидався ставленик Кремля.