Китай заговорив про "поступки й переговори" на засіданні Радбезу через атаку по Охматдиту

Китай відреагував на ракетний удар Росії по Охматдиту у Києві. Він закликав "сторони конфлікту" виявляти стриманість та уникати дій, які можуть призвести до ескалації.

Під час засідання Радбезу ООН 9 липня постійний представник Китаю заявив, що Китай "дуже стурбований".

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Китай вкотре закликав "сторони" до стримання

Китай під час засідання закликав сторони "до раціональності й стриманості", а також дотримання міжнародного гуманітарного права й уникнення атак на цивільну інфраструктуру.

Представник КНР також заявив, що "воєнні засоби не принесуть сталого миру". І пріоритетом є деескалація ситуації "шляхом отримання принципів непоширення зони бойових дій" і їхньої інтенсивності.

Сторони мають піти на поступки одна перед одною, і розпочати переговори,

– сказав він.

При цьому речник МЗС КНР Лінь Цзянь ніяк не відреагував на уточнення журналіста, чи може китайська сторона засудити удар Росії по лікарні і висловити співчуття рідним жертв, пише Укрінформ.

Позиція Китаю з українського питання (війни Росії з Україною – 24 Канал) послідовна і чітка: всі сторони мають відповідально сприяти охолодженню ситуації та створювати умови для якнайшвидшого припинення вогню і політичного врегулювання кризи,

– відповів Лінь.

Також він вчергове повторив тезу Пекіна про важливість дотримання трьох принципів для деескалації: "не допускати розширення бойових дій, уникати їх ескалації та запобігати залученню в конфлікт інших держав".