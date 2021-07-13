Легалізація медичного канабісу, ліквідація Укроборонпрому: онлайн-трансляція засідання Ради
13 липня 2021 , 16:22Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Верховна Рада після пленарної сесії зібралася на позачергове засідання. У порядку розгляду питань важливі ініціативи, що давно на слуху у суспільства.
Так, пообіді 13 липня Рада буде розглядати законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, введення штрафів за контрабанду тютюнових виробів і ліквідацію Укроборонпрому. Зазначимо, що зранку нардепи збиралися на чергове засідання.
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Законопроєкти, які Рада розгляне на цьому позачерговому засіданні
Спікер Верховної Ради напередодні опублікував порядок денний, у якому зазначені законодавчі ініціативи для розгляду 13 липня.
На позачерговому засіданні розглянуть такі документи:
- Про регулювання обороту конопель в медичних цілях, науковій і науково-технічній діяльності (№5596). Законопроєкт розлядатимуть у першому читанні. Ініціатива покликана для тих людей, що мають серйозні хвороби, перебіг яких може полегшати вживання медичного канабісу.
- Про особливості реформування державних підприємств в оборонно-промисловому комплексі (№3822). Цей законопроєкт нардепи розглядатимуть вдруге. Якщо його ухвалять –на державний концерн чекає кілька етапів реформування.
- Про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів (№5420). Якщо цю ініціативу ухвалять, то порушникам загрожуватимуть штрафи до 2 мільйонів гривень, або ж ув'язення до 12 років. Законопроєкт про криміналізацію контрабанти Зеленський вніс у Раду після санкцій проти контрабандистів.
- Про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів (№5270).
- Про удосконалення діяльності Антимонопольного комітету (№5431).
Онлайн-трансляція позачергового засідання Ради