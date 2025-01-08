ЗМІ дізналися, чи поїде Зеленський на засідання "Рамштайн"

У четвер, 9 січня, у Німеччині заплановане засідання "Рамштайн". У ньому візьме участь міністр оборони Рустем Умєров.

Водночас чи буде на засіданні Володимир Зеленський, залежатиме від одного фактору, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Від чого залежить, чи приїде Зеленський на "Рамштайн"

Міністр оборони Рустем Умєров братиме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня, участь президента Володимира Зеленського очікується, але залежить від безпекових факторів в Україні,

– розповіло джерело видання.

Зустріч "Рамштайну" відбудеться в четвер, 9 січня, наживо на базі "Рамштайн" у Німеччині. Це 25-та зустріч групи. У Пентагоні раніше повідомляли, що мета нинішнього засідання – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити стримувальні сили до 2027 року.

Водночас польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш вважає, що нинішня зустріч "Рамштайн" буде останньою такого типу. Нова адміністрація США на чолі з Трампом, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності.