Засідання РНБО 9 квітня не буде, – ЗМІ

Засідання Ради нацбезпеки та оборони 9 квітня не відбудеться. Коли проведуть чергу зустріч наразі невідомо.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на засіданні продовжать обговорювати санкції проти контрабандистів. Крім того, РНБО мала обговорити обмеження проти бенефіціарів конвертаційних центрів.

Цікаво Данілов є головним ініціатором введення санкцій, – ЗМІ

Чому РНБО не збереться на засідання

Ймовірно, це пов'язано із робочими поїздками президента Володимира Зеленського. Так, 8 березня глава держави приїхав на передові позиції ЗСУ на Донбасі. За словами політика, він хотів підняти бойовий дух українським військовим. Президент поспілкувався за бійцями та вручив їм нагороди. Крім того, Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників.

За даними ЗМІ, 10 березня український лідер вилетить у Туреччину. Там він зустрінеться із президентом Реджепом Ердоганом.

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