Засідання РНБО: ЗМІ дізналося подробиці порядку денного

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ЗМІ оприлюднили деталі про майбутнє засідання Ради національної безпеки та оборони. Його запланували на п'ятницю, 2 квітня.

Джерело:

"Дзеркало тижня"

Під час засідання планують обговорити 10 питань. Водночас їхню тематику наразі не розкривають.

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Вони можуть стосуватися від затвердження плану вакцинації на нинішній і наступний рік, до введення санкцій щодо низки лідерів контрабандного "бізнесу" в Україні,
– мовиться у повідомленні.

Засідання РНБО 2 квітня: що відомо

Зверніть увагу! На тлі загострення війни на Донбасі Олексій Данілов розповів, що РНБО готова до будь-якого розвитку подій з Росією".