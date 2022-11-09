Важка зима та звільнення окупованих територій: Зеленський зібрав Ставку Головнокомандувача

Сьогодні, 9 листопада, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання влада України розглянула низку важливих питань.

Зокрема повідомили, що члени Ставки заслухали інформацію щодо подій на фронті. Також обговорювали проходження зимового періоду. Про це повідомили на сайті Президента України.

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Ситуація на передовій

Під час засідання Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на передовій та реалізацію заходів, які направлені на укріплення та захист держкордону України.

Також члени Ставки скоординували дії сил оборони, які направлені на:

відбиття збройної агресії Росії,

звільнення українських територій від окупантів.

Окремо звернули увагу й на стан забезпечення захисників України озброєнням та боєприпасами, а також на їхню підготовку до зимового періоду.

Підготовка до зими 2023 року

Через постійні обстріли Росією критичної інфраструктури члени Ставки обговорили й майбутню зиму. Так, на зустрічі проаналізували перебіг відновлення об’єктів енергетики, які постраждали від російських атак. Не оминули й питання протиповітряного захисту кричної інфраструктури.

Підняли також тему, як пройти зимовий період та як мінімізувати ризики від російської агресії.

На сайті Президента України повідомили, що на зустрічі були присутні:

керівник ОП Андрій Єрмак,

секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

міністр оборони Олексій Резніков,

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

начальник ГУР Кирило Буданов,

голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко,

командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський,

інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів, командувачі військ оперативних напрямків.

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