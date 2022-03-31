Заслуговують на премію Дарвіна: Верещук пройшлася по окупантах, які рили окопи біля Чорнобиля
Джерело:Ірина Верещук
Захопивши Чорнобильську АЕС, російську окупанти не врахували, що проти радіації вони безсилі. Ба більше, вони вирили окопи у Рудому лісі.
Це територія, яка після вибуху реактора у 1986 році зазнала найбільшого забруднення радіацією.
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Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук не втрималась та з чорним гумором прокоментувала дії окупантів.
Вона сказала, що військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч.
Вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах. Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові,
– написала Верещук.
Сьогодні ж, 31 березня, окупанти вирішили покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Інформацію підтвердили в "Енергоатомі". Інформацію про намір покинути ЧАЕС загарбники озвучували українському персоналу станції.
Згодом вони двома колонами вирушили в бік українсько-білоруського кордону. Інформацію про те, що колона з Чорнобиля вже на території Білорусі, підтвердили й тамтешні ЗМІ.
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