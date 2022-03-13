Заслужений військовий льотчик Росії закликав окупантів припинити обстріли: відео

Заслужений військовий льотчик Росії, полковник авіації Геннадій Штерн, звернувся до російських військових льотчиків із закликом негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл.

Чоловік заявив, що виріс на Черкащині, звідти пішов до авіації.

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"У цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії!.. Боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю, яку у квітні цього року потрібно орати та засівати, а не гробити", – заявив льотчик.

Геннадій Штерн наголосив, що він разом з росіянами літав у спільному небі, на одних літаках, з одних і тих самих аеродромів.

Чолоків зазначив, що виховав двох командувачів у повітряних силах України:

західного напрямку – генерал-майора Марченка Олексія Станіславовича,

східного напрямку – полковника Листопада Валентина Антоновича.

Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне українське населення не мають бути у прицілах ваших літаків, припиняйте бомбардування та обстріли української території з повітря,

– заявив еннадій Штерн.

Він додав, що чекає рішення російських військових, і наголосив, що впевнений у небайдужій підтримці всіх ветеранів авіації.

Дивіться звернення військового льотчика Росії до окупантів: