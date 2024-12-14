Хибний крок ціною життя: засновник бренду Mango мільярдер Ісак Андік загинув

Увечері 14 грудня стало відомо, що іспанський мільярдер Ісак Андік загинув. Йому був 71 рік.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Нагадаємо, що є звістка про загибель у бою українського актора, зірки фільму "Довбуш".

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Чому загинув засновник Mango

У короткому повідомленні Bloomberg ідеться, що стався нещасний випадок.

Про смерть Андіка повідомили в заяві компанії, де він був невиконавчим головою. Чоловік загинув після падіння в ущелину біля печер Сальнітре поблизу Барселони,

– ідеться там.

Значно повніше про смерть Андіка написала іспанська газета El Pais. Її журналісти посилалися на судові та ділові джерела.

Андік поїхав у подорож не сам, а з родиною. Принаймні там був один з його синів.

Мільярдер дуже любив гори та піший туризм. А в муніципалітеті Кобальто біля Барселони було на що подивитися. Там довго виробляли селітру, тож цікавими пейзажами надихався Антоніо Гауді при створенні храму Святого Сімейства.

Трагедія сталася в ущелині біля дороги поблизу печер Сальнітре, які належать до гірського масиву Монсеррат.

Місцевий екскурсовод розповів: шлях, де сталася катастрофа, подекуди поріс травою і його перетинають яри. Дорога починається від печер Сальнітре. Якщо іти нею дві години, можна вийти до монастиря Монсеррат.

Вочевидь, саме там хотів побувати Андік. Він мав напружений графік з численними виступами в ділових колах, тож вирішив провести суботу з родиною.

Опівдні члени сім'ї зателефонували на 112. До них вирушили медичний гелікоптер і карета швидкої допомоги. Та медики тільки підтвердили смерть Андіка, який зірвався в ущелину.

Іспанці в жалобі

Представники влади та бізнесу вражені його раптовою смертю та висловлюють жаль. Вони акцентують на тому, що Mango уславив Іспанію в світі.

Ще в четвер Андік був на церемонії презентації майбутнього музею Тіссена та говорив про нові проєкти.

"Його пристрасть до моди, його відданість суспільству та його глибока любов до Барселони та Каталонії залишили незгладимий слід. Філантроп, провидець і лідер, він представив наше місто всьому світу, перетворивши Mango на світовий еталон і надихнувши покоління нових талантів", – написав мер Барселони.

А генеральний директор Mango заявив, що компанія збереже спадщину Андіка.

Ісак Андік був одним із найбагатших іспанців. Його статки оцінюють у 4,5 мільярда євро. Торік вони зросли на 1,8 мільярда євро.

Коротко про заснування бренду Mango

Бренд заснували єврейські іммігранти-сефарди з Туреччини брати Андіки. У 1969-му вони почали продавати вишиті блузки та сабо у Барселоні та Мадриді. Тоді магазин назвався Isak Jeans.

Назва Mango (на честь фрукта) постала в 1984 році. Сайт з'явився у 1995-му, а перший інтернет-магазин – у 2000-му.

Окрім одягу, взуття та аксесуарів, Mango торгує товарами для дому. Мережа стрімко розвивається та використовує незвичні підходи. Наприклад, у 2020 році підліткову лінію Mango Teen відкрили через поп-ап магазин зі сценою TikTok. А цьогоріч відкрили інтернет-магазин на Roblox.