Засновник Forex Club Таран загинув в авіакатастрофі біля Монако

28 листопада 2022 , 11:40
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Джерело:

Nice Matin

На Лазурному березі у Франції 25 листопада трапилася авіакатастрофа. Єдиним пасажиром літака, який розбився, був російський бізнесмен В'ячеслав Таран. Він загинув.

Унаслідок катастрофи загинув також 35-річний пілот. Інцидент трапився в районі Монако.

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Деталі авіакатастрофи з російським бізнесменом

Вертоліт компанії Monacair, на якому летів Таран, розбився між комунами Вільфранш-сюр-Мер та Ез. Летів він зі швейцарської Лозанни до Монако.

Інформацію про загибель Тарана підтвердили в інвестиційній компанії Libertex Group, президентом якої він був. При цьому в поліції особу ще не підтвердили, бо спершу мають провести ДНК-тест.

Що відомо про В'ячеслава Тарана

Загиблий росіянин був президентом інвестиційної компанії Libertex Group. У 1997 році він заснував Forex Club. Компанія Тарана стала однієї з трьох найбільших форекс-дилерів у Росії. У 2018 році Центральний банк Росії відкликав ліцензію у Forex Club. Після цього компанія почала працювати як онлайн-брокер під брендом Libertex Group.

Також Таран також входив до правління швейцарської компанії YouHodler SA.

Останні 10 років росіянин жив у Монако. За даними ЗМІ, у загиблого залишилися дружина та 3 дітей.
Автор: Софія Мінджоса