Засновник криптовалюти Ethereum пояснив пропагандистці Сімонян, куди їй іти
Джерело:твітер пропагандистки
Засновник криптовалюти Ethereum, росіянин Віталій Бутерін, популярно пояснив російській пропагандисці Маргариті Сімоньян, що вона неправа.
Спершу путінська підстилка Сімоньян опублікувала досить обурливий та абсурдний твіт у соцмережі. Тож програміст не втримався.
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Доступною мовою він їй пояснив, що та помиляється у питанні відносини війни Росії проти України.
"Якщо вам зараз соромно, що ви рускіє, не хвилюйтеся – ви не рускіє", – написала журналістка кількох російських помийок.
Йди на **й,
– коротко пояснив її неправоту мільярдер.
Цікаво, що сама пропагандистка за національністю – вірменка.
Що відомо про Бутеріна
- Це канадський програміст родом з Росії. Він співзасновник і колишній редактор друкованого журналу Bitcoin Magazine. Мільярдер.
- Співзасновник проєкту Ethereum, за ідею якого у 2014 році виграв премію World Technology Award, обійшовши Марка Цукерберга та інших претендентів.
Відомий програміст послав пропагандистку / Скриншот з твітера
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