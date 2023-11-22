Ними рухає страх отримати "Новачка", – засновник РДК оцінив ймовірність конфлікту еліт у Росії

У Російському добровольчому корпусі вважають, що наразі рано прогнозувати про якісь серйозні розколи в Росії. Там переконані, що політична доля Кремля залежить від поля бою.

Денис Нікітін, голова і засновник Російського добровольчого корпусу, розповів свою думку щодо конфліктів у "вищих колах" Росії.

Дивіться також Чи координує РДК свої дії з ГУР: засновник корпусу розповів про залаштунки операцій

Російська "еліта" зажурена втраченими можливостями

Нікітін зазначив, що путінські еліти, олігархи та багаті чиновники прекрасно жили після окупації Криму і до початку повномасштабної війни: витрачали мільйони доларів разом з коханками, будували свої особняки на озері Гарда або десь у Лондоні, або на тихоокеанському узбережжі. Тепер у них такої можливості немає, хоч їм би дуже хотілося.

Однак навряд вони зараз подадуть голос проти Путіна, адже розуміють, що їм ще жити під цією владою.

Ними рухає страх отримати "Новачка", чого завгодно, тому поки вони не будуть впевнені в тому, що путінська влада закінчиться, умовно, завтра, напевно, голосу свого вони не подадуть,

– сказав Денис Нікітін.

У силових структурах сильне невдоволення становищем Кадирова

За словами Нікітіна, у силових структурах однозначно є серйозне невдоволення посиленням Кадирова, однак вони себе також поки що не проявляють.

Я думаю, у Росії може бути якийсь конфлікт у верхах, конфлікт еліт, хтось буде ратувати за заморожування цього конфлікту, спілкування із Заходом, зняття санкцій. Хтось навпаки, буде кричати за війну до перемоги, штурм Львова, Варшави тощо. Хоча зрозуміло, з цим конфліктом стало очевидно, що там не те що штурм Львова, вони спіткнулися об Авдіївку і на Бахмуті втратили десятки тисяч солдатів,

– зауважив він.

Саме тому поки що складно говорити про якісь "серйозні розколи", і, тим паче спрогнозувати ситуацію.

Тож Нікітін вважає, що у цей момент політична доля Росії вирішується на полі бою, оскільки, на його думку, "навіть таке забите, скуте страхом населення" Росії все одно не пробачить явної воєнної поразки на території України.