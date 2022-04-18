Заспокойтеся всі, це тільки погрози, – Буданов про ймовірність застосування Росією ядерної зброї

Росія погрожує світу застосувати тактичну ядерну зброю. На думку очільника ГУР МОУ Кирила Буданова, окупанти блефують та не підуть на такий крок.

Російські окупанти після провалу своїх планів у війні з Україною намагаються виторгувати кращі позиції погрозами та шантажем. Одним із важелів ворога є тактична ядерна зброя.

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Ядерна зброя – це лише погроза

Кирило Буданов переконаний, що гучні погрози ворога щодо ядерної зброї – це лише елемент торгу, тому їх не варто сприймати всерйоз. Про це очільник ГУР МОУ розповів в ефірі телемарафону.

Заспокойтеся всі, це тільки погрози. Це елемент торгу, елемент шантажу всього світу, і всі це розуміють,

– заявив Буданов.

Також він додав, що навіть якщо Росія наважиться на такий крок, втілити його у реальність не так легко, як розповідають окупанти. Спроби втілити такий сценарій можуть бути, але навряд чи він стане реальністю.

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