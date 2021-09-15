Застарів, – Росія хоче, щоб Україна переглянула свій закон про статус Донбасу

Російська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що Україна повинна переглянути закон про особливий статус Донбасу. Крім того, Москва робить все, щоб формулу Штайнмаєра не реалізували, а звинуватили у цьому Київ.

Кремль хоче "поховати" формулу Штайнмаєра

Стратегічний задум Росії розкрив 15 вересня представник Росії у ТКГ Борис Гризлов. Про це заявив представник Донецької області Данило Гармаш.

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Виявляється, закон про особливий статус, схвалений ще у 2014 році, їм вже не подобається – "застарів",

– розповів Гармаш.

Перегляду закону Росія вимагає, аби "поховати" формулу Штайнмаєра. "Вони хочуть, щоб процес був нескінченний", – пояснив політик. Він наголосив, що ідея Кремля сумнівна, адже закон про особливий статус Донбасу схвалили за підсумками мінських угод.

Після засідання ТКГ 15 вересня Гармаш переконаний, що формулу Штайнмаєра обов'язково імплементують в українське законодавство у 2021 році.

Росія хоче звинуватити Україну у невиконанні зобов'язань

У грудні закон про особливий статус Донбасу втрачає силу. Чи продовжить його дію Верховна Рада ще на рік – невідомо. Узгодити текст поправки буде вже фізично неможливо, адже до того часу залишилося лише 2 – 3 засідання ТКГ. Москва своєю чергою блокує обговорення.

Тактична мета Росії полягає в тому, щоб звинуватити Україну в невиконанні домовленостей нормандської четвірки в Парижі у 2019 році.

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У процесі підготовки зустрічі міністрів закордонних справ нормандської четвірки, Москві, яка не виконала жодного зобов'язання свого президента, хоча б один такий "гріх" Києва буде дуже доречним,

– пояснив Гармаш.

Що відомо про формулу Штайнмаєра Вона передбачає ухвалення Верховною Радою нового закону про особливий порядок місцевого самоврядування на території тимчасово окупованого Донбасу. Так, на Донеччині та Луганщині мають відбутися місцеві вибори після того, як Росія виведе свої війська з території України. Водночас ОБСЄ має зафіксувати, що голосування відбулося відповідно до міжнародних стандартів.

Повний текст публікації Данила Гармаша у фейсбуці:

"Не морочте голову! Відкрийте КПВВ і припиніть вигадувати причини їх не відкривати!". Можливо, вперше голова української делегації в ТКГ Олексій Резніков був таким "недипломатичним"! Ситуацію з відкриттям двох нових КПВВ на Луганщині можна було б вже назвати анекдотом, якби він неї не страждали справжні, живі люди. Ми вкотре почули, що ОРДЛО не відкриває КПВВ у Щасті та Золотому, бо Україна не надає "цілодобових гарантій безпеки". У відповідь на це віцепрем'єр Резніков просто прочитав черговий лист Міноборони, датований 27 серпня, де чітко зазначено про "безстрокові гарантії безпеки та припинення вогню" з українського боку. Більш того, віцепрем'єр-міністр України пояснив консультантам з Луганська, що сьогодні без жодних формальних гарантій ці КПВВ відкриті з нашого боку, там працюють і цивільні, і прикордонники, а через Щастя перевозять міжнародні гуманітарні товари. ОРДЛО їх приймає, попри "відсутність", як то кажуть, гарантії безпеки... Відповідь консультанта з ОРДЛО Дейнего була дуже винахідливою: "Оскільки ОБСЄ не хоче їхати в область, то, очевидно, СММ ОБСЄ не вважає ці гарантії серйозними.".

До чого тут СММ ОБСЄ, і як її відмова кудись їхати пов'язана з небажанням московських маріонеток з ОРДЛО відкривати вже відкриті Україною КПВВ – не зрозуміло. Але прямо під час засідання ТКГ був відправлений черговий лист з гарантіями безпеки, вже через СЦКК. Тепер цікаво, які виправдання вони придумають.

Це те, що стосувалося звичайних людей, захоплених "русским миром". А тепер про те, що належить до категорії національної безпеки – про політику.

Після сьогоднішньої ТКГ стало очевидним, що цього року імплементація формули Штайнмаєра точно буде в українському законодавстві. Погано це чи добре – не оцінюю, але змінити текст формули до закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не зможемо. Річ у тому, що, згідно з мінськими домовленостями, треба координувати це з консультантами, які запрошені в ТКГ. Але Москва блокує обговорення обох формул і тексту поправки до закону. Сам Закон "Про особливості... ОРДЛО" втрачає свою силу наприкінці грудня. А до моменту, коли депутати вирішать, чи продовжити дію ще на рік, чи не продовжити, фізично не можна буде домовитися про поправку – до години Х залишилось лише 2 – 3 засідання ТКГ...

Більш того, Москва робить все, щоб поховати формулу імені німецького президента. Представник Росії Борис Гризлов сьогодні розкрив стратегічну ідею. Так, що "закон про особливий статус", прийнятий ще у 2014 році, їм вже не подобається – "застарів". Тому вони хочуть переглянути весь закон, а не просто запровадити якусь формулу до нього! Іншими словами, вони хочуть, щоб процес був нескінченним... Сумнівна ідея, враховуючи те, що чинний закон був схвалили відповідно до Мінська-1 і на нього Комплекс заходів, тобто Мінськ-2.

Ну і ближча тактична мета – звинуватити Україну у невиконанні своїх зобов'язань на саміті Н-4 в Парижі. В процесі підготовки зустрічі міністрів закордонних справ Н-4, яка може відбутися на полях Генеральної Асамблеї ООН, Москві, яка не виконала жодного зобов'язання свого президента, хоча б один такий "гріх" Києва дуже доречний. Навряд чи РФ зможе звинуватити Україну в тому, що вона не виконала формулу Штайнмаєра, якщо сама заблокувала механізм такої реалізації.