За ексголову ДПСУ Дейнека внесли 10 мільйонів гривень застави, – ВАКС
- За екскерівника Держприкордонслужби Сергія Дейнека внесено заставу в розмірі 10 мільйонів гривень за підозрою у причетності до контрабанди цигарок до ЄС.
- Запобіжний захід для підозрюваних включає заборону покидати Україну без дозволу та зобов'язання інформувати слідчих про зміну місця проживання до 30 березня 2026 року.
У понеділок, 2 лютого, за екскерівника Держприкордонслужби генерал-лейтенанта Сергія Дейнека внесли заставу 10 мільйонів гривень. Його підозрюють у причетності до контрабанди цигарок до ЄС.
Про це 24 Каналу повідомила пресслужба ВАКС.
Дивіться також Сергія Дейнека нібито звільнили з військової служби за рішенням ВЛК: що кажуть у ДПСУ
Що відомо про справу Дейнека?
Заставу за екскерівника Держприкордонслужби генерал-лейтенанта Сергія Дейнека внесли у понеділок, 2 лютого. Її розмір становить 10 мільйонів гривень.
Водночас за другого підозрюваного фігуранта справи заставу у розмірі 2 мільйони гривень ніхто не вніс.
Нагадаємо, 30 січня ВАКС обрав запобіжні заходи для ексголови ДПСУ Сергія Дейнека – 10 мільйонів гривень та для начальника відділу пункту пропуску "Соломоново" Олександра Марущака – 2 мільйони гривень.
Крім того, підозрювані зобов'язані прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками та будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у підозрі; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України й в'їзд в Україну.
Такий запобіжний захід діятиме до 30 березня 2026 року.
У чому підозрюють Дейнека?
Експосадовця та його підлеглих підозрюють в участі в контрабандній схемі, що збагачувалася на нелегальних постачаннях тютюнових виробів у ЄС з 2023 року.
За даними слідства, працівники ДПСУ отримували чималі хабарі в обмін на "вільну дорогу" у ЄС. Так, у липні 2023 року за цією схемою перетнули кордон 22 таких автівки, а прикордонники отримали 66 тисяч євро – по 3 тисячі євро за кожну.
22 січня НАБУ вручило підозру двом топпосадовцям та співробітнику ДПСУ.