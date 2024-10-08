У Міноборони розповіли, скільки військових зареєструвалися у застосунку Армія+

Станом на 8 жовтня у застосунку Армія+ зареєструвалися триста тисяч військових. У цьому застосунку військовослужбовці зокрема можуть подавати електронні рапорти.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Зазначається, що за майже два місяці роботи понад тисяча військових формувань розпочали використовувати застосунок та організовувати роботу з електронними рапортами.

Читайте також Хто та коли зможе оформити відстрочку від мобілізації у Резерв+: пояснення Міноборони

Які функції доступні у застосунку Армія+

За словами Міноборони, лідером впровадження сервісу стали Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.

Зареєстровані в Армія+ військовослужбовці можуть:

подавати та погоджувати 11 видів електронних рапортів,

генерувати унікальний Армія ID,

проходити опитування.

Наразі ці функції доступні для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту України. В міністерстві додали, що в майбутньому застосунок зможуть використовувати всі підрозділи Сил оборони.

У вересні в Армія+ щодня авторизовувались близько 5 000 військових та подавалось до 200 електронних рапортів. Цей застосунок створили військові для самих же військових. І тому найкращий для нас зворотний зв'язок – це коли застосунок починають все активніше використовувати наші захисники і захисниці. І це частина цифрової трансформації нашого війська,

– розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Наприкінці вересня в застосунку Армія+ військові, у яких виникали труднощі з авторизацією, отримали можливість оновити дані про службу. У наступній версії застосунку також з'явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів.