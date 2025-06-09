У Резерв+ можна буде сплатити штраф: коли запланований запуск сервісу

Незабаром у застосунку Резерв+ з'явиться можливість оплати штрафів за порушення військового обліку. Цей сервіс планують запустити вже в кінці червні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступниці міністра оборони з цифровізації Катерини Черногоренко для DOU.

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У Резерв+ можна буде сплатити штраф

Катерина Черногоренко розповіла, що запуск оплати штрафів у Резерв+ стане одним з цифрових досягнень року для команди.

Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків,

– пояснила вона.

За словами заступниці міністра, запуск нового сервісу значно зменшить навантаження на операторів ТЦК.

Можливість оплатити штраф за порушення військового обліку у застосунку Резерв+ з'явиться вже наприкінці червня.

До слова, у новому інтерв'ю Катерина Черногоренко розповіла, що до кінця року Міністерство оборони України планує загалом суттєво оновити застосунок Резерв+. Зокрема там з'явиться можливість електронного укладання контрактів із ЗСУ.

Нещодавнє оновлення застосунку Резерв+ також додало сервіси для відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа.