У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби

Відсьогодні військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко подати рапорт на переведення в іншу частину онлайн. Відповідна функція почала працювати у Армія+.

У Міноборони зазначили, що процес подачі рапорту максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин, передає 24 Канал.

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Впроваджена мобільність у лавах ЗСУ

Зазначається, що для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може бути необхідний висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я.



​Командирська згода, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно – запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.



​В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду.



​​У разі відмови в Армія+ обов’язково вказуються чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року.

Відомо, що послуга створена для спрощення процесу переведення і стала можливою завдяки співпраці Міноборони, ЗСУ та громадських організацій. Зокрема, про потребу дозволити захисникам безпроблемно переводитися в інші військові частини, говорила керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.