Це змінює стандарти НАТО: авіаексперт пояснив, як українські БпЛА вплинули на хід війни

Сили оборони успішно застосовують БпЛА для ведення бойових дій та знищення численної техніки противника. Також не є винятком, що безпілотники використовують і на території Курської області.

Авіаційний експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що дрони можна вважати тими ж ракетами протиповітряної оборони. Це високотехнологічна зброя, яку можна залучати в автоматичному режимі.

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Дрони атакують російську техніку

Анатолій Храпчинський наголосив, що Сили оборони використовують БпЛА, щоб також і вручну збивати гелікоптери.

Важливо зазначити, що потік повітря, який відбувається довкола гелікоптера ускладнює завдання нашим пілотом. Треба дуже правильно розрахувати кожну дію, щоб завдання зі знищення цілі було успішно виконане,

– підкреслив авіаційний експерт.

Він зазначив, що у майбутньому напрацювання ручного управління БпЛА будуть внесені у програмне забезпечення, щоб вже в автоматичному режимі захоплювати будь-які цілі та знищувати їх.

Україна зробила великий крок у технологічність. Зараз навіть країни НАТО змінюватимуть свої стандарти щодо безпілотних систем, адже ми відкрили зовсім інші типи БпЛА, які можна застосовувати більш ефективно,

– сказав Храпчинський.