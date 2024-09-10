Коштовні та досить точні: які цілі Кремль може обрати для іранських ракет

Іран передав Росії балістичні ракети. Країна-агресорка може застосовувати цю зброю для атак по території України.

Ймовірно, Іран надав Росії понад 200 ракет Fateh-360. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що кількість схожого типу озброєння у Тегерані обмежена, однак масове виробництво зброї там добре налагоджено.

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Скільки Росія може отримати ракет

Давид Шарп зауважив, що Росія цікавилась іранською зброєю ще від початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Можливо, це вплинуло на розширення виробництва та збільшення запасів у Ірані.

Я думаю, що Росія протягом року може отримати кілька сотень балістичних ракет. Про тисячу одиниць цього типу озброєння не мовиться, адже виготовити таку кількість за короткий термін майже неможливо,

– зазначив військовий оглядач.

Він наголосив, що навіть сотні Fateh-360 можуть завдати значних збитків. Це точна ракета, виготовлення якої дорого коштує. Ймовірно, Росія таким видом озброєння атакуватиме лише конкретні дуже важливі об'єкти, зокрема енергетичну інфраструктуру.

Давид Шарп додав, що ракети, які Іран передав Росії мають дальність 120 кілометрів, однак, щоб уникнути ризиків знищення, окупанти можуть здійснювати запуск із недосяжних для ЗСУ територій. Тому радіус дії іранських балістичних ракет може сягати 70 – 90 кілометрів по цивільних та військових об'єктах України.

Зверніть увагу! Член іранського парламенту Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Іран відправив до Росії балістичні ракети, хоча влада офіційно це заперечує. Він заявив, що Ірану доводиться обмінювати ракети та дрони на сою і пшеницю від Росії в рамках бартерної угоди.